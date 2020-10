Podcast: Carine Bizet, de meedogenloze Franse modecriticus

De Franse modecriticus Carine Bizet geeft in deze podcast van Fashion your Seatbelt een inkijkje in haar leven in de modewereld.

Nadat ze naam had gemaakt met Madame Figaro en een onuitwisbare indruk had achtergelaten met haar moderecensies als de toonaangevende modejournalist voor de beroemde Franse krant Le Monde, besloot ze stilletjes alles achter zich te laten en een carrière als schrijver te beginnen.

Bron: Fashion Your Seatbelt via SoundCloud