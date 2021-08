Podcast: Celebrity stylist Law Roach over mode post-corona

Nu de kracht van de sociale media is gegroeid, is de publieke opinie van doorslaggevend belang geworden bij het bepalen van het volgende “it”-meisje. Stijl en betrouwbaarheid zijn belangrijke componenten, maar wat het publiek vaak over het hoofd ziet, is de impact van de motor achter de superstermachine, vooral als het gaat om een stylist. Law Roach, de stylist van Zendaya en Celine Dion onder zijn uitgebreide cv van A-listers, heeft de impact bewezen die het verfijnen van iemands stijl kan hebben op het verhogen van hen naar de status van stijlicoon. Roach’s succes in het stylen van beroemdheden van TikTok tot het witte doek - zie Addison Rae voor de MTV Movie Awards en Anya Taylor Joy voor zowel de Golden Globes als de Critics Choice Awards.

Podcast: The Glossy Podcast via Megaphone