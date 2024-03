Podcast: CEO Hema Saskia Egas Reparaz over haar retailervaring en toekomstbeeld

In deze podcast aflevering gaat host Kitty Koelemeijer in gesprek met de CEO van Hema: Saskia Egas Reparaz. In juni 2021 werd ze aangesteld als CEO bij Hema. Onder haar leiding ging de retailer focussen op de Benelux en Frankrijk. In 2022 ging ze in gesprek met Marc van Eck om te bespreken wat er nodig is om van Hema weer een hedendaags merk te maken. In deze podcast gaat ze onder meer in over het toekomstbeeld van Hema.

Egas Reparaz gaat ook in op de cultuur binnen het bedrijf en wat ze geleerd heeft uit haar jarenlange retailervaring (o.a. Etos, Albert Heijn). De podcast host vraagt de CEO ook naar wat er anders is nu Parcom mede-eigenaar is van Hema.

Beluister hieronder het gesprek tussen host Kitty Koelemeijer en Hema CEO Saskia Egas Reparaz.

Eigendom: Kitty Koelemeijer podcast