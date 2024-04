Podcast: CEO Joost Brugmans over het succes van Orderchamp

In deze podcast deelt Orderchamp CEO Joost Brugmans meer over het succes van zijn B2B-platform. Orderchamp is van niche platform uitgegroeid tot begrip. Orderchamp is in 2019 ontstaan vanuit de behoefte om de inkoop van producten efficiënter te maken. Een handig inkoopsysteem bestond nog niet. Orderchamp zag een gat in de markt. In deze podcast aflevering van ‘Nieuwe Knikkers’ vertelt Brugmans hoe Orderchamp met haar inkoopplatform merken en retailers met elkaar verbindt en zo de toeleveringsketen efficiënter maakt. Brugmans vertelt onder meer over innovatieve formules,de uitdagingen van het starten van een nieuw platform en over de reis dat het bedrijf gemaakt heeft om te zijn waar het bedrijf nu staat. Beluister hieronder de podcast van 'Nieuwe Knikkers' in gesprek met Orderchamp CEO Brugmans.

Eigendom: Nieuwe Knikkers