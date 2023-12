Podcast: CEO Leena Nair over de toekomst van Chanel [Engels]

Chanel's global CEO Leena Nair spreekt met BoF oprichter en CEO Imran Amed over haar visie voor het iconische Franse luxemerk. Leena Nair heeft een reeks 'primeurs' op haar naam staan. In India maakte ze deel uit van het eerste vrouwelijke groep studenten op haar school, bij Unilever was ze de eerste vrouw die leiding gaf aan de wereldwijde personeelsbeleid, verantwoordelijk voor 150.000 werknemers. In januari 2022 werd ze Chanel's allereerste wereldwijde CEO van Indiase afkomst - waarmee ze de enige vrouw van kleur is die leiding geeft aan een groot wereldwijd luxemerk. In dit gesprek met Business of Fashion vertelt ze over haar carrière, kijkt ze terug en blikt ze vooruit.

Eigendom: Business of Fashion