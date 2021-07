Mitch van Deursen is CEO van Shoeby en samen met zijn zus Jill tevens mede-eigenaar van het fashionbedrijf. Veertig jaar geleden openden hun ouders het eerste Shoeby-filiaal en in deze podcast vertelt de CEO over de rol van zijn ouders in het bedrijf, en meer. Beluister hieronder de volledige aflevering.

Podcast: De RetailTrends Podcast via Spotify

Beeld: Shoeby