Florentine Gillis is het brein achter fashion rental bedrijf Circle Closet. Het verhuurbedrijf richt zich op mannen én vrouwen en biedt designerkleding te huur aan. In deze aflevering van Women Disrupting Tech vertelt Gillis over haar droom om de ‘Vinted’ van de fashion rentals te worden, financiering van het bedrijf en het verschil tussen personal brand en het merk.

Eigendom: Women Disrupting Tech