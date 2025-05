Podcast: Circulair Lead bij Decathlon over duurzaamheid als groeimotor

Hoe zet sportartikelengigant Decathlon in op duurzaamheid? En hoe bouwt het bedrijf een circulaire economie binnen een commerciële omgeving? In de nieuwste aflevering van de podcast De RE Podcast deelt Laurens Nolet, Circulair Lead bij Decathlon Nederland, meer informatie over de circulaire strategie van het bedrijf. In gesprek met Pim Roggeveen en Lorenzo van Galen van RE The Agency licht Nolet de stappen toe die Decathlon zet om in 2026 een circulaire omzet van 1 miljard euro te realiseren. Het gesprek richt zich op circulaire businessmodellen zoals tweedehands verkoop, verhuur en reparatie, die inmiddels een integraal onderdeel vormen van Decathlons groeistrategie.

Eigendom: De Re Podcast