Podcast: Claes Iversen en Dylan Westerweel over hun verschillende(?) benaderingen van de mode

In deze aflevering van de podcastserie ‘De Modeshow’ worden Claes Iversen en Dylan Westerweel ondervraagd over hun benadering van de mode. Iversen is een couturier met hyper feminiene ontwerpen voor vrouwen, daar waar bij de ontwerpen van Westerweel gender geen rol speelt. Beluister hieronder de volledige dialoog.

Bron podcast: De Modeshow via Apple Podcasts