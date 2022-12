Podcast: Clare Press gaat in gesprek met het duo achter Vin + Omi

Het duo achter Vin + Omi noemen zichzelf niet graag mode ontwerpers, maar definieren henzelf liever als ‘idealisten’. Het merk produceert namelijk het liefst zo min mogelijk en innoveren waar ze kunnen. Podcastmaker Clare Press gaat met de twee in gesprek over hun visie en in het algemeen over innovatie, onderwijs, verbeelding, hebzucht en excessen.

Deze podcast is alleen in het Engels te beluisteren.

Eigendom: Wardrobe Crisis with Clare Press