Podcast: Consumenten worden steeds kritischer over merksamenwerkingen - wat werkt wel en wat niet? [Engels]

In de nieuwste aflevering van de podcast The Debrief van Business of Fashion wordt het onderwerp merksamenwerkingen besproken. De podcast onderzoekt de huidige staat van deze samenwerkingen, wat maakt dat ze wel of niet slagen, en waar ze naartoe gaan. De gastsprekers benadrukken dat succesvolle samenwerkingen authentiek moeten aanvoelen. Wanneer samenwerkingen niet goed doordacht zijn, kunnen ze gemakkelijk worden doorzien en missen ze hun doel. Consumenten worden steeds kritischer en merken moeten daarom hun samenwerking zorgvuldig afstemmen op de huidige markt.

Bron: Business of Fashion