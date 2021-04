Podcast: Creative Conservations met Alber Elbaz en Suzy Menkes

In deze derde aflevering van Creative Conversations wordt Suzy Menkes vergezeld door de bedachtzame, grappige en diepgaande ontwerper Alber Elbaz, die een nieuwe modefase ingaat bij de Richemont Group. Alber praat u bij over zijn carrière, van Geoffrey Beene tot Guy Laroche, vervolgens Yves Saint-Laurent Rive Gauche en 14 jaar bij Lanvin, waar hij een reputatie verwierf voor het creëren van looks die geliefd zijn bij vrouwen over de hele wereld.

