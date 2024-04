Podcast: CSR-manager van Livera over verduurzaming van de lingerieketen

Lingerie is moeilijk te verduurzamen, zo vertelt Terry Hommelberg van Livera in de podcast Circulaire Mode. Hommelberg is Corporate Social Responsibility (CSR)-manager van Livera. In deze podcast legt hij uit wat het lingeriemerk doet om zijn eigen invloed op het milieu te verbeteren en de lingerieketen te verduurzamen.

'Hoewel we kwalitatieve producten maken die goed passen, van duurzamere materialen en met innovatieve processen, heeft het maken van een bh, bikini, onderbroek of pyjama altijd impact op het milieu,' aldus het merk via een statement op de website.

Livera werd opgericht in 1969. Het merk biedt al meer dan vijftig jaar deskundig advies. In 2014 werd Livera onderdeel van Groupe Chantelle, een Frans familiebedrijf met bijna 150 jaar ervaring in retail. Livera is transparant over zijn doelen op het gebied van verduurzaming. Onder 'duurzaamheid' op hun website staat: 'Met de nieuwe generatie aan het roer is duurzaamheid een van onze belangrijkste prioriteiten.'

Hommelberg spreekt openhartig over de veranderingen door de jaren heen bij Livera. Het merk publiceert regelmatig een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen rapport (MVO-rapport) waarin doelen worden gesteld om hun impact op het milieu te verminderen. Sinds kort is er ook het Livera Green Team dat werkt aan bewustwording van Livera-collega's. 'Hoewel we nog een lange weg te gaan hebben, hebben we al aanzienlijke vooruitgang geboekt en delen we graag meer over onze inspanningen.'

Eigendom: Podcast Circulaire Mode