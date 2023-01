Het Victoria and Albert Museum in Londen staat in de mode-industrie bekend om de interessante en grote mode-tentoonstellingen. Een van de nieuwste tentoonstellingen is Africa Fashion die inzoomt op de mode-industrie van het Afrikaanse continent. Curator Christine Checinska gaat in deze podcast van Dressed: The History of Fashion verder op de tentoonstelling in.

Eigendom: Dressed: The History of Fashion