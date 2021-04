Podcast: Daniëlle de Jong en Marjolein Bongers over de waarde van sociale media

In deze aflevering van De Klantenpodcast nemen we een duik in de wereld van Clubhouse, Tiktok, Pinterest, Instagram, en een nieuwe feature van LinkedIn. Podcasthost, Daniëlle de Jonge en Marjolein Bongers -eigenaar van House of Social Media- geven ondere antwoord over vragen als: zijn het hypes of waardevolle social media om aanwezig te zijn? Dragen ze bij aan de klantgerichtheid of commerciële slagkracht van jouw bedrijf? Hoe zet je ze in en wat haal je eruit?

Bron: BNR