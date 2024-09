Podcast: De artistieke reis van de Belgisch-Marokkaanse modefotograaf Mous Lamrabat [Engels]

In de nieuwste aflevering van 'The Most' verwelkomt de podcast de Belgisch-Marokkaanse modefotograaf Mous Lamrabat, een internationaal bekende naam in de mode- en fotografiewereld. Lamrabat, die oorspronkelijk interieurontwerp studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent, groeide uit tot een visueel storyteller met werk dat te zien is geweest in toonaangevende publicaties zoals Elle, Weekend Knack en DS Magazine. Zijn stijl combineert absurditeit, surrealisme en een vleugje geestigheid.

In de podcast deelt Lamrabat zijn visie op mode en fotografie, waarbij hij benadrukt dat mode niet per definitie ontstaat door het simpelweg werken met kleding.

Eigendom: The Most