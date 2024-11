Podcast: De duurzaamheidsambities van lingerie-expert Livera

In een nieuwe podcast van ING gaat Sector Banker Dirk Mulder in gesprek met Terry Hommelberg, CSR Manager bij Livera. Hommelberg legt uit dat Livera, als dé lingerie-expert van Nederland, zich richt op duurzaamheid door te letten op de herkomst van grondstoffen, arbeidsomstandigheden en verpakkingen. In de podcast deelt Hommelberg hoe Livera praktische stappen zet om bij te dragen aan een verantwoorde toekomst. Van uitdagingen in de supply chain tot concrete oplossingen, luister mee en ontdek hoe dit bedrijf zijn duurzaamheidsambities waarmaakt.

Bron: ING Sector Inzichten