Podcast: de duurzame mode in IJsland

Hoe groot is duurzame mode in IJsland? Het zal je misschien verbazen… Wardrobe Crisis noemde deze aflevering ook bijna: The Secret Lives Of Sweaters. Luister en je zult zien waarom! In dit fascinerende, verrassende gesprek over grappige truien en het veranderen van de wereld, ontmoet je Ýr Jóhannsdóttir - een textielontwerper, kunstenaar / activist upcycler uit Reykjavik. Met haar label, Ýrúrarí, maakt ze naam door creativiteit en humor te gebruiken om de onhoudbare manieren van mode uit te dagen. Mensen willen plezier hebben met mode, zegt ze, en als we dat kunnen gebruiken om een ​​serieuze boodschap over te brengen, is dat een krachtig iets. Ook ter discussie: IJslandse ambachts- en woltraditie, waardering voor de lokale, vindingrijkheid, gereedschapsbibliotheken en de toekomst van mode.

Bron: Wardrobe Crisis via Spotify