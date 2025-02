Podcast: De dynamiek van werken op de winkelvloer

In de podcast 'Het begint in de winkel' bespreken retailexperts de verschillende aspecten van het werken op de winkelvloer. Van het uitpakken van vracht en het bedienen van de kassa tot het ophangen van kleding en klantenbinding. Deze podcast biedt een gedegen inzicht in de dynamiek van de retailsector, waarbij niet alleen de ontwikkeling van je carrière centraal staat, maar ook het vinden van balans, ritme en voldoening in je werk.

Bron: Het begint in de winkel