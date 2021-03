Online multi-brand concept store en groothandel e-commerce platform The Folklore distribueert luxe designer mode en lifestyle producten uit Afrika en de diaspora naar consumenten en retailers over de hele wereld. Oprichter Amira Rasool deelt haar missie om de wereld betere toegang te geven tot luxegoederen uit Afrika en de diaspora op een gemakkelijke en ethische manier.

Bron: Fashion Is Your Business via Omny Studio