Podcast: De evolutie van de skinny jean

Nadat analisten jarenlang hadden voorspeld dat het strakke silhouet snel uit de mode zou raken, ontdekte marktonderzoeksbureau NPD Group dat de verkoop van skinny jeans in 2021 inderdaad achterbleef vergeleken met die van jeans met rechte pijpen. Skinny jeans zijn echter nog lang niet verdwenen en zijn nog steeds goed voor 30 procent van de verkoop. Wat willen consumenten dragen na de pandemie en wat is de zogenaamde ‘denim renaissance’? Business of Fashion correspondenten Lauren Sherman en Chavie Liever bespreken de evolutie van de skinny jean.

Eigendom: Business of Fashion