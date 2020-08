Podcast: De fashion-technologie achter het Apollo ruimtepak

In deze Engelstalige podcast beschrijft Nicholas De Monchaux hoe hij het boek 'Fashioning Apollo' bedacht door te kijken naar de gekste huiselijke ruimte die je je kunt voorstellen: de binnenkant van een ruimtepak. Vervolgens schreef hij een boek over het Apollo-programma en hoe de Apollo-ruimtepakken werden gemaakt door de industriële divisie van hetzelfde bedrijf dat Playtex-beha's en -gordels maakte. De oorsprong van Playtex, het ontstaan van het boek dat tien jaar in de maak was, waarom het ertoe deed, historisch begrip van waar technologische mindset vandaan komt, het ontwerpen van een pak waardoor het menselijk lichaam in zo'n vijandige omgeving kan opereren. En inzichten uit onderzoek, als architect.

Bron: Fashion Is Your Business via Omny.fm