Podcast: De groeiende impact van het coronavirus op de luxemarkt

De algemene verwachting is dat de markt voor luxeproducten enorm zal worden geraakt, aangezien de luxebranche een branche is die sterk afhankelijk is van toerisme en rijke buitenlandse kopers. Nu het toerisme stil ligt, zullen we op lange termijn waarschijnlijk een pauze zien in de wereldwijde luxeverkopen.

De podcast van Euromonitor International is gericht op onderzoek doen en rapporteren over business, economie en trends op de Europese en internationale markt.

Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Tessa Guntlisbergen.