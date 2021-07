In februari 2021 nam Dille & Kamille de conceptstore Hutspot over. Vorig jaar draaide Dille & Kamille een recordomzet. Wat is de strategie van het bedrijf dat vooral organisch groeide? Beluister hieronder de podcast van BNR Zakendoen waarin Hans Geels (Dille & Kamille) te gast was.

Podcast: BNR Nieuwsradio