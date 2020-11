Podcast: De Gucci Podcast over Gucci Off The Grid

In deze aflevering introduceert Gucci Podcast de Gucci Off The Grid-campagne. De collectie is gemaakt van biogebaseerde, biologische, gerecyclede en duurzaam geproduceerde materialen.

Gasten waaronder actrice en klimaatactiviste Jane Fonda; Japanse gitarist, acteur en activist Miyavi; Rapper singer-songwriter Lil Nas X; Zangeres en producer King Princess; en David de Rothschild, eco-ontdekkingsreiziger en milieuactivist, maken deel uit van de campagne en bespreken hun gedachten en advies over samenwerking in de strijd tegen de klimaatcrisis.

Bron: Gucci Podcast via SoundCloud