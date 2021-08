Podcast: De invloed van het coronavirus op de bruidsmode-industrie

Kelly Cook is Chief Marketing & IT Officer bij David’s Bridal (de winkel van de ontwerper van Prinses Diana’s trouwjurk) vertelt in The Glossy Podcast over de invloed van het coronavirus op de bruidsmode-industrie. Zelf zegt ze: “Het is een leuke tijd om in onze business te zitten,” zei Cook, die een jaar lang virtuele bruidsjurken en bruidsmondkapjes-shoppen faciliteerde. Ze verwacht een toename van 25-40 procent van het aantal bruiloften in 2021, “nu de vaccins gezet zijn en het land zich meer opent.” Beluister hieronder de volledige podcast.

Podcast: The Glossy Podcast via Megaphone