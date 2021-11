Podcast: De invloed van het verleden op de mode

Vault is Gucci’s nieuwste experiment in mode avant-gardisme. Het is een online ruimte die fungeert als een tijdmachine, die vintage Gucci in het heden brengt. In deze speciale aflevering van de Vault podcast spreekt Gucci de archiefredacteur van Vogue.com, Laird Borrelli-Persson.

Laird is verantwoordelijk voor het digitaliseren van het modearchief van Vogue en praat met professor Shahidha Bari van het London College of Fashion over haar unieke kijk op de modegeschiedenis en de blijvende invloed van het verleden op het heden.

Podcast: Gucci Podcast via Spotify