Podcast: De kracht van lokale productie

In deze podcast spreekt Annemieke Koster over het opstarten van haar duurzame weverij Enschede Textielstad. Zij vertelt over de reacties van mensen uit haar omgeving toen zij de weverij opstartte. Toen vonden mensen het een gek idee, nu met de pandemie, is het eigenlijk helemaal niet zo gek meer. Dichtbij huis produceren wordt steeds belangrijker, vanwege de korte lijntjes en de klimaat-factor. Koster vertelt over de invloed van de pandemie op haar weverij, en hoe zij de toekomst van lokale productie voor zich ziet. Beluister hieronder de podcast.

Image: Pexels