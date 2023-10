Podcast: De lessen van Manon Hendriks (CEO State of Art)

Manon Hendriks heeft een flink cv in de retailbranche opgebouwd. Ze start haar carrière bij onder andere Amici en Hunkemöller als inkoper. Ze vervolgt haar weg naar Miss Etam en Scapino en sluit zich in 2013 aan bij Calvin Klein. Enkele jaren later wordt ze hier director retail merchandising & buying. In 2021 maakt ze de stap naar Nederlands merk State of Art waar ze CEO en mede-aandeelhouder wordt. Haar strepen heeft ze dus zeker verdiend. In deze podcast vertelt ze over de lessen die ze heeft geleerd gedurende de jaren.

Eigendom: De Retailtrends Podcast