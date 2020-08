Fabien Baron, art director en bekend van zijn werk voor Andy Warhol's Interview magazine, vertelt in deze podcast met Tim Blanks, Business of Fashion, dat de manier waarop men communiceert gaat veranderen. De pandemie geeft ons volgens Baron de kans terug te gaan naar de basis. "We kunnen meer risico nemen en creatiever zijn", aldus Baron. Dit en meer wordt aangekaart in de Engelstalige podcast.

Bron:Business of Fashion via Spotify