Podcast: De miljardenbusiness van online platforms voor tweedehands kleding

Thijs Verheul is mede-oprichter van United Wardrobe. Deze online marktplaats voor tweedehands kleding werd in 2014 opgericht in een studentenkamer in Wageningen. Verheul en zijn compagnons verkochten United Wardrobe een jaar geleden aan Vinted. Over hun ondernemersavontuur schreef hij een boek: ‘Voor hoeveel heb je het verkocht?’. In deze podcast zoomt BNR Nieuwsradio met hem in op het businessmodel van United Wardrobe en dat van Vinted zelf. Beluister hieronder de podcast.

Podcast: BNR Nieuwsradio