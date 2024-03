Podcast: ‘De mode-industrie laat talent onbenut door klassendiscriminatie’ [Engels]

In deze aflevering van de podcast ‘Wardrobe Crisis’ gaat host Clare Press in gesprek met de Brits-Bengaalse ontwerper Rahemur Rahman over klassendiscriminatie in de mode-industrie. Rahman heeft mode gestudeerd aan de Central Saint Martins in Londen, waar hij nu lesgeeft aan modestudenten.

De podcast richt zich op de creatieve sector in het Verenigd Koninkrijk, maar sociale ongelijkheid is niet alleen een probleem in het VK, merkt Press op. “Wanneer je een accent hebt, sta je al 1-0 achter”, stelt Rahman, die in de podcast uitlegt dat hij door zijn Britse accent meer kansen heeft gekregen dan iemand met bijvoorbeeld een Bengaals accent. “Mode is enorm elitair,” voegt Press toe.

Rahman en Press bekritiseren niet alleen de ongelijkheid, maar bespreken ook de stappen die genomen kunnen worden om de mode-industrie voor iedereen toegankelijker te maken. “Ik heb een manier om de mode gemeenschap holistischer te maken,” aldus Rahman in de podcast.

Eigendom: Wardrobe Crisis