Podcast: De modewereld door de bril van Loïc Prigent

In deze aflevering van de podcast-serie Fashion: No Filter gaan Monica en Camille in gesprek met de Franse mode documentair Loïc Prigent, die bekend staat om zijn innovatieve insider-documentaires, vertelt op zijn beroemde humoristische toon hoe hij de modewereld van vandaag ontleedt. De films van Prigent omvatten mode-iconen Jacquemus, Karl Lagerfeld, Marc Jacobs, Jean Paul Gaultier, Tom Ford, Jack McCollough en Lazaro Hernandez van Proenza Schouler, Sonia Rykiel en Chanel - en er zijn er nog veel meer. Het lijkt erop dat Prigent geboren was voor de unieke dwarsdoorsnede waar mode- en uitzendjournalistiek samenkomen: zijn brede kennis van de industrie en de bijbehorende geschiedenis is diepgaand, en hij is ook nog eens heel geestig. Hij heeft in wezen zijn eigen stijl van modeverslaggeving uitgevonden, waarbij hij de industrie zelf een kleurrijke spiegel voorhoudt, terwijl we allemaal een stapje terug kunnen doen en lachen in het vuistje over de absurditeiten ervan. Hoe begon de jonge Loïc Prigent te dromen van modeshows? En hoe begon hij voor hen uitgenodigd te worden, het vertrouwen te winnen van de meest exclusieve modehuizen? Luister deze podcast om hier achter te komen.

Bron: Fashion No Filter via Spotify