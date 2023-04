Podcast: De positie van zelfstandige winkeliers en wat hier effect op heeft

Patricia Hoogstraaten is directeur van het Vakcentrum, de belangenorganisatie van franchisenemers en MKB winkeliers in food en non-food. Kitty Koelemeijer is hoogleraar, toezichthouder en ondernemer. Kitty en Patricia spreken over de positie van zelfstandige winkeliers, de gevolgen van wet- en regelgeving en de rol van Europa. Wat houdt Patricia bezig en waarvoor strijdt zij onvermoeibaar voor haar achterban?

