Podcast: De potentie van digitale mode

In deze Engelstalige podcast wordt gesproken met Amber Slooten en Adriana Hoppenbrouwer van het Amsterdamse modehuis The Fabricant. The Fabricant is een bijzonder modehuis, want zij ontwerpen alleen maar digitale mode. Het creëren van een nieuwe sector in de mode-industrie wordt besproken, evenals hoe digitale mode zakelijk gezien goed is. Ook wordt de (positieve) invloed van digitale mode op de planeet aangehaald. Het bijzondere aan digitale mode, is dat het voldoet aan de kortetermijn verlangens die aanwezig zijn in de mode, zonder een negatieve gevolgen te hebben voor het milieu. Dit en meer hoor je in de podcast hieronder.

Bron: Big Closets Small Planet via Spotify