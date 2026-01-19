Podcast: De reis van Nicole McLaughlin van grafisch ontwerp naar duurzame upcycling
In deze aflevering van de podcast The Cutting Room Floor is de host vol lof over Nicole, haar bescheidenheid en werkethiek. Nicole begon met upcyclen als grafisch ontwerpster bij Reebok, waar ze ironische, geestige en slimme producten creëerde, puur voor visuele consumptie. Nu, bijna vijf jaar later, werkt ze samen met merken als Reebok, Arc'teryx, Patagonia en Hermès en geeft ze workshops en advies over duurzame werkwijzen. Het gesprek gaat over haar overstap naar interieurontwerp en meubels en haar creatieve burn-out. Ook het leren van gebarentaal en haar aanstaande bruiloft komen aan bod.
