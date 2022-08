Podcast: De robot die 's nachts door de winkels van Decathlon rijdt en de winkel van de toekomst

Hoe ziet de winkel van de toekomst eruit? Er is veel innovatie gaande om fysieke winkels leuker, efficiënter en intelligenter te maken. In deze aflevering worden deze innovaties onder de loep genomen.

Te gast in deze uitzending zijn: Jan Kazen, VP consumer products en retail bij Capgemini, Kai Janssen, Retail leader bij Decathlon Nederland en Laurens de Kleine, mede-oprichter van Wundermart, de personeelloze winkel die te vinden is in hotels, kantoren en op andere openbare plekken. Wat doet de robot die 's nachts door de winkels van Decathlon rijdt? En hoe kan data van klanten beter ingezet worden om de logistiek van winkels te verbeteren? Beluister de onderstaande podcast.

Eigendom: BNR