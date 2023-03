Podcast: De rol van wetgeving bij (duurzame) mode

De roep voor strengere wetgeving rondom mode klinkt de afgelopen jaren steeds sterker. Dan gaat het niet alleen om het doen van due diligence binnen de productieketen, maar ook over de eisen die worden gesteld aan items die duurzame claims met zich mee dragen. Welke rol speelt wetgeving in de mode-industrie precies? De Conscious Style Podcast gaat hier verder op in.

Deze podcast is alleen in het Engels te beluisteren.

Eigendom: Conscious Style Podcast