Podcast: De toekomst van digitale mode

Berlijnse Karinna Nobbs bespreekt de huidige staat en de toekomst van digitale mode, waar en hoe die mode te vinden is, de huidige staat van CGI-influencers, en waarom sommige mensen erop tegen zijn. Ook wordt besproken welke rol blockchain-technologie heeft in de toekomst van digitale mode waar exclusiviteit de sleutel kan zijn. Met host Simeon Siegel bespreekt Nobbs waarom digitale mode misschien wel het volgende grote ding is op Zoom.

Bron: Fashion is your business via Omny FM