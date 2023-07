Podcast: De toekomst van mode pop-ups met The Fabricant en Highsnobiety

The Fabricant en Highsnobiety werkte recent samen aan een ‘Not in Paris’ flagship evenement. De multimedia hub liet een serie digitale mode collectibles zien van The Fabricant, naast andere content op het gebied van kunst, mode, muziek, design en technologie. Het laat een nieuwe golf van belevingsgerichte retail zien. In deze aflevering van ‘What is Fashion Technologie’ vertelt The Fabricant CEO en mede-oprichter Kerry Murphy over deze nieuwe opzet.

Eigendom: The Fabricant