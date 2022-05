Podcast: De toekomst van resort-collecties

Nu consumenten weer beginnen te reizen, zijn resort-collecties ‘booming business’. Resortwear onderscheidt zich door meer casual ontwerpen, lichtere stoffen en lagere prijzen. Detailhandelaren zien kansen om welgestelde consumenten aan zich te binden door zowel online als in de winkel een buzz te genereren met evenementen en activiteiten rondom resort-collecties. In deze podcast praat Tamison O'Connor, van The Business of Fashion Podcast, over de toekomst van resort-collecties nu consumenten hun levensstijl van voor de pandemie weer oppakken.

