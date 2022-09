Podcast: De vele mythes rondom fast fashion met Pandora Sykes

De Britse journalist en podcastmaker Pandora Sykes duikt in deze aflevering van haar podcast Doing it Right in de wereld van fast fashion. In de shownotes zegt Pandora dat ze altijd al een aflevering wilde maken over de vele mythes rondom fast fashion sinds ze een essay getiteld 'Get The Look' schreef voor haar essaybundel die gepubliceerd werd in 2020 (waaruit deze podcastserie is voortgekomen).

Ze praat met Venetia La Manna, een presentatrice die campagne voert tegen fast fashion. Ze organiseert regelmatig protesten tegen fast fashion merken en op haar Instagram account zijn veel statistieken te zien over wat er werkelijk achter dat 'duurzame' kledinglabel schuilgaat. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: overproductie, waarom luxemerken net zo slecht zijn als de meer voordelige merken in het onderbetalen van hun werknemers, het stigma rondom tweedehands shoppen (en hoe dit inclusiever gemaakt kan worden) en waarom dit geen individuele kwestie is, maar iets waar bedrijven zich over moeten buigen. Ze bespreken ook hoe sociale media en de influencers bijdragen aan het in stand houden van het fast fashion verdienmodel.

Eigendom: Pandora Sykes