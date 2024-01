Podcast: De voordelen van geen kleding meer kopen [Engels]

De eerste gast van 2024 in de podcast 'Wardrobe Crisis' is Jenna Flood, een slow fashion styliste uit Melbourne, Australië. Ze gelooft in het vertragen van onze kledingconsumptie door het samenstellen van capsulegarderobes en het doen van langetermijninvesteringen in plaats van impulsieve aankopen of het volgen van trends. Ze hoopt dat in de toekomst meer mensen zullen investeren in de 'sharing economy' door kledingstukken te huren of te lenen in plaats van ze te bezitten.

In deze podcast komt het onderwerp aan bod: manieren om van slecht koopgedrag af te komen. Flood maakte een spreadsheet om bij te houden waar haar geld naartoe ging. Wat bleek? Te veel geld werd uitgegeven aan kleding. Het was tijd om haar koopgedrag te veranderen.

Welke regels stelde ze voor zichzelf? Hoe heeft ze zich eraan gehouden? En was het de moeite waard? Volgens Flood heeft het voltooien van haar uitdaging, het niet kopen van kleding, haar een gevoel van vrijheid gegeven. Ontdek hier haar beste tips.

