Podcast: De zaken van het Amerikaanse modemerk Ramy Brook in tijden van corona

In deze aflevering van The Glossy Podcast vertelt Ramy Brook Sharp, eigenaresse van modemerk Ramy Brook over de impact van de corona uitbraak op de business. Het Amerikaanse label wordt verkocht bij grote namen als Bloomingdales, Niemans, Saks, Nordstrom, 300 boetieks, de brandstore in Manhattan en via de webshop. "We verzenden niet naar de grote [warenhuizen], dus we zijn sterk gefocust op onze eigen website alleen maar om het bedrijf draaiende te houden en liquiditeit."

Deze 36 minuten durende podcast is in het Engels.