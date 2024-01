Podcast: Deel 1 van 'Threaded Together' over katoen en duurzaamheid [Engels]

In deze eerste aflevering van de serie 'Threaded Together' gaat journalist Philip Berman in gesprek met drie experts over katoen. Ze behandelen verschillende onderwerpen. Te weten: de biologische afbreekbaarheid van katoen, de invloed ervan op vervuiling door microvezels en het onderzoek naar het composteren van textielafval. De experts in deze podcast zijn: Jesse Daystar, VP en hoofd van duurzaamheid bij Cotton Inc; Mary Ankeny, VP productontwikkeling en bedrijfsvoering van de organisatie; en Joe Sagues, assistant professor in Biological and Agricultural Engineering aan de North Carolina State University.

Eigendom: Ecotextile Talks