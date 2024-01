Podcast: Deel 2 van 'Threaded Together' over de milieueffecten van katoen [Engels]

In deze podcast praat presentator Philip Berman met experts Jesse Daystar (Cotton Incorporated) en Joel Mertens (Sustainable Apparel Coalition) over de beste manieren om duurzaamheid in de katoenindustrie. Ook praten ze over hoe het meten van de milieueffecten van katoen verandering kan stimuleren. De experts bespreken het doel van een levenscyclusanalyse (LCA), de verschillende soorten, hoe deze het beste ingezet kunnen worden en hun beperkingen.

Eigendom: Exotextile Talks