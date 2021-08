Podcast: Demna Gvasalia over de vijftigste Haute Couture-collectie van Balenciaga

Voor de achtste aflevering van de podcastserie Creative Conversations with Suzy Menkes, brengt Suzy een Couture special. Demna Gvasalia, de creatief directeur van Balenciaga, bespreekt zijn eerste Couture collectie voor het huis en de heropleving van Balenciaga Haute Couture. Het is de 50ste couturecollectie voor het merk, want Cristóbal Balenciaga’s laatste show was zijn 49ste. Drieënvijftig jaar nadat de oorspronkelijke Balenciaga salon werd gesloten, is de haute couture van het bedrijf nieuw leven ingeblazen voor Herfst Winter 2021/22.

Podcast: Creative Conversations with Suzy Menkes, via Acast