Podcast: Diane von Fürstenberg over haar opmerkelijke carrière [Engels]

Raak geïnspireerd door modeontwerpster Diane von Fürstenberg. In deze podcast kijkt Von Fürstenberg samen met The BoF Podcast terug op haar carrière en leven. Von Furstenberg staat synoniem voor vrouwenemancipatie sinds ze in 1974 voor het eerst haar revolutionaire wikkeljurk uitbracht. Maar voor haar werd het kledingstuk veel meer dan een symbool, het werd de sleutel tot haar eigen onafhankelijkheid. "Ik wist niet wat ik wilde doen, maar ik wist wat voor vrouw ik wilde zijn," zei von Furstenberg op het podium van BoF Voices 2023. "Ik wilde de leiding hebben. Ik wilde vrij zijn. Ik bedoel vrijheid. Ik wilde mijn eigen persoon zijn. En ik wilde het leven van een man in het lichaam van een vrouw. En de manier waarop ik die vrouw werd, was in een jurkje."

