In deze aflevering van de podcastserie Creative Conversations with Suzy Menkes is Diane von Furstenberg te gast. Von Furstenberg is de oprichter van DvF en heeft onlangs een boek uitgebracht met de titel: Own It: the Secret to Life. Beluister hieronder het volledige gesprek tussen haar en Menkes.

Podcast: Creative Conversations with Suzy Menkes via Acast