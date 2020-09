Podcast: Dior Talks met Betinna Rheims

In deze podcast spreekt Charlotte Jansen, een Britse journalist en auteur, met een van de legendarische figuren uit de fotografie van de afgelopen halve eeuw. Bettina Rheims is al vier decennia prominent en zeer productief in de wereld van portretfotografie en ook in de modefotografie, nadat ze in 1978 voor het eerst een camera pakte. Ze begon met het fotograferen van een groep vrouwelijke striptease-artiesten en raakte gefascineerd door het vastleggen van de vrouwelijkheid, macht en lichamelijkheid van de vrouw. Dit is een fascinatie die ze sindsdien in een lange en afwisselende carrière heeft behouden.

Bron: Dior Talks